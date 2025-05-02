Движение на ряде участков Савёловского направления МЖД затруднено из-за упавших деревьев

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на однопутных участках Савёловского направления Московской железной дороги (МЖД) осложнено в связи с погодными условиями и падением деревьев на железнодорожную инфраструктуру, сообщили в МЖД.

Затруднено движение поездов на однопутных участках Савёловского направления МЖД "Соревнование" - "Большая Волга", "Вербилки" - "Савёлово", а также двухпутном "Катуар" - "Лобня".

На месте проводятся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок будут курсировать компенсационные автобусы, отмечается в сообщении.