Движение поездов на Савеловском направлении МЖД планируют восстановить к вечеру

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановят к вечеру, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в пятницу.

В настоящее время затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД Соревнование - Большая Волга, Вербилки - Савёлово, а также двухпутном Катуар - Лобня.

В ведомстве добавили, что по Савеловскому направлению восстановление ожидается ближе к 16:00 мск.

Движение на Рижском и Ярославском направлениях частично восстановлено. На месте проводятся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы.

Как сообщалось, более 370 единиц спецтехники и 123 дорожника убирают более 1,1 тыс. упавших деревьев на региональных дорогах. Убрано около 95 деревьев с дорог и ж/д путей.

