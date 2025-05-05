Заморозки до минус 5 градусов прогнозируются в Москве и других регионах ЦФО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в регионах Центрального федерального округа, в том числе Москве, 6 и 7 мая, сообщили в Гидрометцентре России.

"В ночные и утренние часы 6-7 мая в Москве, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Калужской, Тульской, Рязанской областях ожидаются заморозки - температура до минус 5 градусов", - следует из данных Гидрометцентра.

В Рязанской области заморозки могут сохраниться и 8 мая.

В ночные и утренние часы 6-10 мая в Калининградской области также ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

В связи с заморозками в московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.