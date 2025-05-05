Что произошло за день: понедельник, 5 мая

Нападение на наряд ДПС в Махачкале, телефонный разговор Путина и Моди, одобрение покупки "Магнитом" контроля в "Азбуке вкуса"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Махачкале произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Погибли двое полицейских, пострадали пять человек, в том числе трое гражданских. Нападавшие нейтрализованы, их было двое, сообщили в МВД Дагестана.

- ФАС согласовала сделку по приобретению "Магнитом" контроля в "Азбуке вкуса". В службе сообщили, что доля покупателя по итогам 2024 года не превышает 25% на тех территориях, где расположены приобретаемые торговые объекты.

- Владимир Путин и Нарендра Моди высказались за бескомпромиссную борьбу с терроризмом в связи с происшествием 22 апреля. Тогда на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов.

- ФСБ сообщила о задержании 10 россиян, обеспечивавших работу "SIM-боксов" для массовых мошеннических обзвонов.

- Индия прекратила подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар, поток поступающей в страну воды сократился на 90%. Действиям индийской стороны в субботу предшествовал испытательный пуск Пакистаном баллистической ракеты Abdali.

- Новые планы Израиля предусматривают взятие под контроль всего сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на двух представителей израильских властей.

- Численность населения Москвы на начало 2025 года составила 13,3 млн человек, сохраняется естественный прирост, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

- Сбои связи наблюдались в понедельник в Москве. Операторы сообщили, что проблемы наблюдались по независящим от них причинам.

- В Москве в День Победы будет небольшой дождь, утром температура не поднимется выше плюс 10 градусов, сообщил Роман Вильфанд.

- Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев выбыли из топ-10 рейтинга ATP.