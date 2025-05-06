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Температура на 4-6 градусов ниже нормы будет в Москве до конца недели

В День Победы в Москве будет небольшой дождь и до плюс 13 градусов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Температура на 4-6 градусов ниже нормы и соответствующая значениям середины апреля прогнозируется в Москве на этой неделе, максимально воздух может прогреться до плюс 15 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем 6 мая облачно с прояснениями, без осадков, температура не высокая - плюс 11 - плюс 13 градусов. И уже 6 мая температура на 4 градуса ниже нормы. И в последующем она будет на 4-6 градусов ниже нормы. Совсем не майская, а апрельская погода", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что изменения в погоде начнутся в ночь на вторник. Согласно прогнозу, в Москве пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер будет с порывами до 15 м/с. В ночь на вторник температура опустится в Москве до 0 - плюс 2 градусов, по области до минус 1 - минус 2.

В среду, 7 мая ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, а днем - местами небольшой дождь, западный ветер 4-9 м/с, который будет способствовать тому, что температура немного повысится. Ночью прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов, а днем - от плюс 13 до плюс 15 градусов. В четверг, 8 мая ночью также 0 - плюс 5 градусов, а днем в Москве плюс 10 - плюс 12, по области от плюс 9 до плюс 14. Такая температура будет ниже нормы на 5 градусов.

"9 мая облачно с прояснениями, и ночью, и днем небольшой дождь прогнозируется, условий для сильных осадков не будет. Ночная температура 0 - плюс 5, дневная температура - плюс 8 - плюс 13", - сказал Вильфанд.

Температура 9 мая, уточнил он, будет примерно на 5-6 градусов ниже нормы и будет больше характерна для середины апреля.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 мая, существенных изменений, как отметил Вильфанд, не прогнозируется.

"Облачность с прояснениями, дождик. Температура 0 - плюс 5 ночью, дневные температуры плюс 10 - плюс 15 градусов. По-прежнему на 5 градусов ниже нормы", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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