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Только половина территории РФ к 6 мая будет покрыта снегом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Территория, покрытая в России снегом, к 6 мая сократится с 65% до 55%, снег начнет сходить в Якутии и Хабаровском крае, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К 6 мая только половина территории России, 50-55%, будет покрыта снегом. В Дальневосточном федеральном округе уже юг Якутии будет освобождаться от снега, юг Хабаровского края уже также постепенно освобождается. Сейчас снегом покрыто 65% территории страны", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в южных районах азиатской части РФ большое значение для таяния снега начинает оказывать солнечная энергия, потому что она с каждым днем увеличивается. Так, 10 мая солнечная энергия будет соответствовать той, что бывает в третьей декаде июля. "Поэтому понятно, что солнечные лучи поспособствуют быстрому таянию", - сказал Вильфанд.

Ситуация с паводками и половодьем

Говоря о ситуации с половодьем, Вильфанд уточнил, что наиболее сложная ситуация складывается в Тюменской области на реке Ишим. "Там уже превышена опасная отметка. И это сохранится в ближайшие дни. Вот у города Ишим превышение уровня воды опасного явления прогнозируется с 3 по 5 мая", - сказал Вильфанд.

"В Томской области есть такая река Чая - там уже превышена опасная отметка и там ряд сел подтапливается. И это превышение сохранится до 5 мая", - добавил Вильфанд.

В Алтайском крае на реке Чарыш произойдет выход воды на пойму. Также вода выйдет на пойму на реке Катунь, 4 мая прогнозируется достижение опасной отметки и подтопления.

В Хабаровском крае на Амуре вода вышла на пойму, эта ситуация сохранится в ближайшие дни.

"Если мы говорим о половодье, то на Уссури, в Приморском крае, там за счет сильных осадков будут достижения неблагоприятных отметок", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Алтай Томск
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