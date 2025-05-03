Апрельская погода будет в Москве на следующей неделе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Температура на 4 градуса ниже нормы и соответствующая значениям апреля будет в Москве на следующей неделе, в ночь на вторник прогнозируется понижение температуры до нуля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первые рабочие дни мая и до четверга включительно тепла существенного ждать не стоит. Дневные температуры будут в диапазоне плюс 10 - плюс 15 градусов, 7 мая даже чуть пониже - плюс 8 - плюс 13 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на вторник, 6 мая, из-за малооблачной погоды в отдельных районах Московской области ночные температуры опустятся до нуля, "не исключено, что минус 1 где-то еще и будет".

"Вот такая первая неделя холодная. Температура ниже нормы на 4 градуса, апрельская погода", - добавил Вильфанд.