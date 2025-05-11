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Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупреждает о возможных заморозках в Москве в понедельник утром и рекомендует водителям пользоваться автомобилями только на зимней резине.

"По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются заморозки - завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт", - говорится в сообщении ЦОДД, размещенном в воскресенье в телеграм-канале дептранса.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений и не отвлекаться на телефон во время движения.

Москва
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