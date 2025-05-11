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Что произошло за день: воскресенье, 11 мая

Тема переговоров России и Украины в Стамбуле, ситуация в Индии и Пакистане, ожидаемые заморозки в Москве

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Эрдоган обсудили инициативу о прямых переговорах РФ и Украины, президент Турции "всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку".

- Предлагаемые Россией контакты с Украиной должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Минобороны РФ заявило о продолжении СВО после завершения режима прекращения огня. Российские военные сообщили, что со стороны Украины зафиксировано 14 043 нарушения режима.

- Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с РФ в Турции, заявил Дональд Трамп. По его словам, такие контакты, "по крайней мере, позволят определить, возможна ли сделка".

- Макрон заявил, что перед возобновлением переговоров России и Украины нужно добиться прекращения огня. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также сказал, что переговоры могут стартовать лишь после вступления в силу 30-дневного перемирия. Такое же мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

- В Индии сообщили, что операция "Синдур" еще не завершена, оценили потери сухопутных войск Пакистана в 35-40 человек.

- "Барселона" со счетом 4:3 победила "Реал" в домашнем матче и упрочила лидерство в Ла Лиге.

- "Факел" уступил "Локомотиву" со счетом 0:1 и лишился шансов остаться в РПЛ.

- Московским водителям рекомендовали не выезжать на летней резине утром в понедельник, ожидаются заморозки.

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