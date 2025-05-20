В Москве с 1 июня изменятся тарифы на проезд в городском транспорте и эвакуацию машин

***Биометрия остается самым выгодным способом оплаты проезда - 63 руб.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Новые тарифы на проезд в московском городском транспорте и эвакуацию транспортных средств вступают в силу с 1 июня, стоимость билетов на проезд будет скорректирована в среднем на 5%, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте транспорта.

"С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы", - говорится в сообщении.

В частности, стоимость разовой поездки на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 руб. вместо 63 руб., а в пригороде - 90 руб. вместо 84.

Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелёк", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4-6 руб.

При этом стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 руб., что на 4 руб. меньше, чем по билету "Кошелёк" и на 11 руб. меньше, чем при оплате банковской картой.

"Таким образом оплата по биометрии вот уже четвёртый год остаётся самым выгодным способом оплаты проезда, которым пользуются более 400 тыс. пассажиров", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными.

В дептрансе уточнили, что при поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут". Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников.

Кроме того, с 1 июня в столице изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств, при этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.

В пресс-службе напомнили, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции. "Сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России, несмотря на то что именно в столице пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки", - подчеркнули в пресс-службе.

Средства, полученные от индексации тарифов, направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы, добавили там.