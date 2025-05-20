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Проезд по МСД с 1 июня останется бесплатным 70% времени суток

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 1 июня на 2 рубля; проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток, сообщили "Интерфаксу" в городском Департаменте транспорта.

"На 2 рубля - с 5 до 7 рублей за участок - будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники", - говорится в сообщении.

Таким образом, проезд по одному участку МСД в утренний и вечерний часы пик по будням будет стоить 7 рублей, максимальная цена проезда по всему диаметру составит 63 рубля.

Стоимость транзитного проезда не меняется.

Средства, полученные от индексации тарифов, направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы, напомнили в Дептрансе.

С 15 февраля диаметр был разделен на девять участков: Бусиновская развязка - Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе - Ярославское шоссе, Ярославское шоссе - Щелковское шоссе, Щелковское шоссе - шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов - Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов - Волгоградский проспект, Волгоградский проспект - Каширское шоссе, Каширское шоссе - улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов - Варшавское шоссе.

МСД - это самая протяженная - 68 км - внутригородская магистраль, проходящая через 48 районов. Диаметр МСД образован двумя хордами - Северная восточная хорда и Южная восточная хорда - и соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей Москвы.

МСД Дептранс Москва
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