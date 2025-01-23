В автобусах Москвы начали тестировать автоматическое онлайн-пополнение "Тройки"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Москве началось тестирование автоматической активации онлайн-пополнения "Тройки" и карты москвича в автобусах и электробусах, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Автоматическая активация удаленного пополнения "Тройки" и карты москвича уже доступна на всех турникетах метро, МЦК и валидаторах трамваев, в этом году планируем запустить сервис на всех 25 тысячах валидаторах автобусов и электробусов", - сказал он.

Функция заработала в тестовом режиме на некоторых валидаторах. Сервис позволяет пассажирам оплачивать проезд и одновременно записывать на карту билет, купленный онлайн. Теперь нажимать на кнопку валидатора необязательно, но такая возможность остается.

В 2024 году активация удаленного пополнения "Тройки" и карты москвича стала доступна на всех турникетах метро, МЦК и валидаторах трамваев.