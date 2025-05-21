В Подмосковье самым бюджетным округом для съема дома на лето стала Лобня

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Лобня стала самым бюджетным городским округом Подмосковья для аренды дома на лето, выяснили аналитики компании "Домклик".

"Самым бюджетным округом Подмосковья стала Лобня - аренда дома площадью 100 кв.м обойдется здесь в 50 тысяч (рублей - ИФ) в месяц", - говорится в исследовании.

Также в список бюджетных округов попали Коломенский - 55,6 тысячи рублей и Богородский - 56,3 тысячи. рублей. Самым дорогим округом для аренды дома оказался Одинцовский. Там аренда обойдется в 87,3 тысячи рублей в месяц.

Аналитики считают, что стоимость зависит от транспортной доступности и близости к ключевым автомагистралям, а также от доступа к лесам, водоемам и паркам.

В среднем в Подмосковье аренда дома в месяц стоит 75 тысяч рублей, добавили эксперты.