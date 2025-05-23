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В Москве в выходные и на следующей неделе прогнозируется летняя погода

Осадков в эти дни не ожидается

В Москве в выходные и на следующей неделе прогнозируется летняя погода
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Летняя погода прогнозируется в Москве в выходные и в течение следующей недели, температура будет подниматься до плюс 28 градусов, не исключено повышение до плюс 30 в отдельных районах, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода нынешней весной очень изменчивая. После холодных двух декад в Москве наступает лето в таком лучшем варианте. Причем лето, которое характеризуется климатическими данными, соответствующими концу июня - началу июля", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с тем, что Москва находится в теплой части антициклона, а воздушные массы в московский регион будут перемещаться с юга и юго-востока, что будет способствовать высокой температуре и ночью.

"Пожалуй, самая "прохладная" ночь прогнозируется в ночь на субботу, но минимальная температура только в течение одного-двух часов будет в диапазоне 10-11 градусов. И в последующем, начиная с воскресенья, ночные температуры плюс 13 - плюс 15 в спальных районах, а в центре Москвы плюс 16 - плюс 18 градусов", - сказал Вильфанд.

Днем в субботу в Москве воздух прогреется до плюс 25 - плюс 27 градусов.

"А дальше плюс 26 - плюс 28 с воскресенья до четверга, да и практически в течение всей следующей недели", - уточнил Вильфанд.

Отвечая на вопрос о том, может ли в московском регионе на следующей неделе температура подняться до 30 градусов, научный руководитель Гидрометцентра этого не исключил.

"На юго-востоке области, да, днем может приблизиться к 30-градусной отметке", - сказал Вильфанд.

В течение недели температура будет примерно на 5-6 градусов выше нормы.

Осадков в выходные и в течение следующей недели не ожидается.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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