Что произошло за день: пятница, 23 мая

Начало обмена пленными по формуле 1000 на 1000, взыскание Петропавловск-Камчатского порта в доход РФ, крушение Ми-8 в Орловской области, закон о регулировании платного образования в вузах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина начали процесс обмена пленными по формуле 1000 на 1000. Обе стороны передали по 270 военнопленных и 120 гражданских лиц.

- Лавров заявил о продвинутой стадии работы над меморандумом по Украине с российской стороны. Сроки и место проведения нового раунда российско-украинских переговоров пока не определены.

- Портфель заказов на российскую военную технику составляет десятки миллиардов долларов, заявил Владимир Путин. Он отметил, что страна входит в пятерку лидеров мирового рынка вооружений, и призвал расширить спектр услуг для продвижения экспорта вооружений.

- Владимир Путин подписал закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ. Он вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

- Суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта.

- Вертолет Ми-8 разбился в Орловской области, экипаж погиб. Предварительная причина - техническая неисправность.

- Основной период ЕГЭ стартовал без сбоев и утечек экзаменационных материалов.

- Пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края пока непригодны для пляжного отдыха, сообщили в Роспотребнадзоре. На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб. - их направят на создание защитных сооружений над затонувшими фрагментами танкеров.

- Летняя погода прогнозируется в Москве в выходные и на следующей неделе, температура - до плюс 28 градусов, в отдельных районах - до 30 градусов.