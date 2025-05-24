Один из пострадавших в ДТП на трассе М-12 находится в тяжелом состоянии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Девять пострадавших в аварии с микроавтобусом в Подмосковье находятся в больницах на лечении, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава России на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщил помощник министра.

Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что жертвами аварии на 68-м километре трассы М-12 с участием микроавтобуса и двух легковушек в подмосковном Ногинске стали ребенок и взрослый.

В подмосковном Минздраве уточнили, что в результате ДТП пострадали 10 человек, восемь из них доставлены в медучреждения.