Двое пострадавших в ДТП на трассе М-12 детей находятся в состоянии средней тяжести

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Двое детей, пострадавших в аварии на трассе М-12 в Подмосковье, были госпитализированы в состоянии средней тяжести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) - Клинику доктора Рошаля, угрозы для их жизни нет, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

"Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объеме. Дети поступили в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в субботу.

В сообщении отмечается, что угрозы для жизни и здоровья детей нет. "В настоящий момент дети находятся под наблюдением врачей больницы", - сообщили в депздраве.

Ранее сообщалось, что жертвами аварии на 68-м километре трассы М-12 с участием микроавтобуса и двух легковушек в подмосковном Ногинске стали ребенок и взрослый. В подмосковном Минздраве уточнили, что в результате ДТП пострадали 10 человек, восемь из них доставлены в медучреждения.