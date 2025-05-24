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Задержан водитель попавшего в ДТП в Подмосковье микроавтобуса

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в пределах Богородского городского округа, еще восемь человек пострадали, они госпитализированы в больницу, сообщили в ГСУ СК России по Московской области в субботу.

"Следователями и криминалистами СК России продолжается работа по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате ДТП гибель двух людей, в том числе 9-летнего ребенка, а также травмирование еще восьми человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

МоскваМинздрав РФ сообщил о двух погибших в результате ДТП с микроавтобусом в ПодмосковьеЧитать подробнее

"Установлено, что водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц Спринтер 2", двигаясь по своей полосе движения автомобильной дороги "М12", в пределах Богородского городского округа Московской области, совершил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", а затем с автомобилем "Ауди", - сказали в ведомстве.

Двое пассажиров автомобиля "Лада Ларгус" погибли на месте, восемь пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу, уточнили в ГСУ СК России по Московской области.

"В настоящее время водитель задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ по уголовному делу, возбужденному следователем СУ МУ МВД России "Ногинское", - говорится в сообщении.

Подмосковье СКР
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