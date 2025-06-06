В аэропортах Домодедово и Жуковский снова вводили ограничения

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Домодедово и Жуковский второй раз за день не принимают и не отправляют воздушные суда, сообщили в Росавиации.

Временные ограничения на работу этих аэропортов введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Позднее Росавиация в своем телеграм-канале сообщила, что ограничения были сняты.

Ранее в этот день ограничения в этих аэропортах вводилось на фоне сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о сбитых беспилотниках. По его информации, за вечер пятницы были сбиты пять дронов на подлете к столице.