Поиск

В аэропортах Домодедово и Жуковский снова вводили ограничения

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Домодедово и Жуковский второй раз за день не принимают и не отправляют воздушные суда, сообщили в Росавиации.

Временные ограничения на работу этих аэропортов введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Позднее Росавиация в своем телеграм-канале сообщила, что ограничения были сняты.

Ранее в этот день ограничения в этих аэропортах вводилось на фоне сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о сбитых беспилотниках. По его информации, за вечер пятницы были сбиты пять дронов на подлете к столице.

Домодедово Жуковский Росавиация Артем Кореняко Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уничтожен пятый беспилотник, атаковавший московский регион

Собянин сообщил о четвертом сбитом беспилотнике

Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА в столичном регионе

В Москве в выходные ожидаются жара и летние грозы

Жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве с 7 по 9 июня

Жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве с 7 по 9 июня

Таксистов Москвы начали проверять на наличие аттестации на знание правил работы

Таксистов Москвы начали проверять на наличие аттестации на знание правил работы

Фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения

Фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения

Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества через просьбу перезвонить

В Москве на участке внешней стороны ТТК скорость ограничат до 60 км/ч из-за частых аварий

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });