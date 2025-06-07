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Температура в Москве резко понизится почти на 10 градусов во вторник

Вечером в понедельник пройдет гроза, небольшие осадки будут всю неделю

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве во вторник, после 30-градусной жары температура упадет до плюс 18 - плюс 23, такая температура будет на 2 градуса ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Резко меняется циркуляция во второй половине дня в понедельник. 9 июня очень теплая ночь - плюс 18 - плюс 20, в центре города до плюс 21 - плюс 23, в первой половине дня плюс 27 - плюс 30 градусов. Во второй половине дня воздух начнет поступать с северо-запада, температура понизится. И уже в ночь на 10 июня понижение температуры до плюс 10 - плюс 15 градусов и дневная температура тоже существенно понизится до плюс 18 - плюс 23 градусов", - сказал он.

Изменение циркуляции приведет к тому, что вечером в понедельник прогнозируется кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и порывы ветра до 18 м/с.

В среду, 11 июня, ночью прогнозируется плюс 7 - плюс 12, днем - плюс 19 - плюс 24. В последующие дни до конца недели в московском регионе будет однородный режим погоды - ночью плюс 8 - плюс 13, днем - плюс 17 - плюс 22.

"Заметное, существенное понижение температуры с плюс 27 - плюс 30 до плюс 17 - плюс 22, сразу на 8-10 градусов. И ночные температуры особенно понизятся. Такая температура будет на 1-2 градуса ниже многолетних значений", - добавил Вильфанд.

В течение следующей недели прогнозируются небольшие осадки, но сильных дождей не ожидается.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва погода
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