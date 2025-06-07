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Спасатели усилили патрулирование водоемов в столице и Москвы-реки из-за жары

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в выходные температура воздуха в дневные часы может достигать 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах, напомнил он.

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"Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 100 человек", - сказал заммэра.

Бирюков уточнил, что под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды.

Бирюков призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей, добавили в комплексе.

Москва Москва-река Петр Бирюков Строгинская пойма Химкинское водохранилище Серебряный Бор Чистый залив
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