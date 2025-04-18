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Дело об организации незаконной миграции возбуждено после рейда в московской бане

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Московская полиция возбудила уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении трех выходцев из ближнего зарубежья по итогам рейда в банном комплексе на севере столицы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих выходцев из ближнего зарубежья. Они подозреваются в организации незаконной миграции (ч. 3 статьи 322.1 УК РФ)", - написала Волк в пятницу в телеграм-канале.

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По данным полиции, трое фигурантов "обеспечивали деятельность расположенной в Тимирязевском районе Москвы организации, которая оказывала услуги прибывшим из-за рубежа водителям такси".

"В ходе одного из рейдов полицейские выявили иностранцев, которые работали на предприятии и проживали на его территории без оформления необходимых документов. Кроме того, ими были нарушены сроки допустимого пребывания в нашей стране", - подчеркнула Волк.

В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины-предпринимателя - в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, в ходе рейда 10 апреля в московском банном комплексе "Бодрость" в Тимирязевском районе правоохранители задержали 25 иностранцев-нарушителей режима пребывания в РФ, им грозит выдворение из страны.

Москва МВД
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