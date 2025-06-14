Возвращения жары в Москву до конца следующей недели ждать не стоит

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Температура в начале следующей недели повысится до плюс 24 градусов, однако во второй половине недели вновь похолодает, возвращения жары, которая была в начале июня, ждать до конца недели не стоит, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Несколько улучшится ситуация в понедельник и вторник. Потому что воздушные массы будут перемещаться с севера, но происхождение у них ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌будет западное, они будут поступать из Атлантики. Поэтому температура днем в понедельник и вторник плюс 22 - плюс 24", - сказал Вильфанд.

По его словам, в среду, 18 июня, в Москве днем будет в диапазоне от плюс 20 до плюс 24 градусов, но затем северные воздушные потоки вновь понизят температуру.

"Так что до конца второй декады июня такого тепла, которое было в первые 10 дней месяца, ждать не стоит", - резюмировал метеоролог.