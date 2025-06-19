Суд в Москве оштрафовал американскую НКО на 600 тыс. рублей

The XMPP Standards Foundation признана виновной в повторном неисполнении законодательства РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал американскую организацию The XMPP Standards Foundation виновной в повторном неисполнении российского законодательства, сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Компания признана виновной по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП (повторное неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ).

XMPP Standards Foundation - американская некоммерческая организация, существует с 2001 года. Организация занимается разработкой стандартов открытых протоколов для обмена мгновенными сообщениями, связи и совместной работы в режиме реального времени.