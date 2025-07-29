Суд оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию TikTok виновной в неисполнении обязанностей по организации деятельности иностранного лица в интернете, сообщили в пресс-службе суда.

Компании назначен административный штраф в 6 млн рублей за нарушение, предусмотренного ч. 2 ст 13.49 КоАП (неисполнение обязанностей по организации деятельности иностранного лица в интернете в России).

Суды в России ранее не раз привлекали TikTok к ответственности за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года TikTok заявил, что временно запретил на размещение новых роликов и прямых трансляций в России из-за "закона о фейках".

Тот же мировой суд признал соцсеть LikeMe виновной в неисполнении владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти и оштрафовал на 4 млн рублей.