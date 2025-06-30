Бензин в июне подорожал на московских АЗС в среднем на 35 копеек

Темпы прироста цен ускорились к концу месяца

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Литр бензина на столичных заправках за июнь подорожал в среднем на 34-35 копеек, однако недельные темпы прироста не были равномерными: если в первой половине месяца рост цен был символическим, то во второй ускорился до умеренных, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлого месяца средневзвешенная стоимость Аи-92 на АЗС Москвы достигла 57,93 руб./л, Аи-95 - 64,11 руб./л.

Дизельное топливо в июне подорожало на 14 копеек, до 70,73 руб./л.

Если недельный рост цен на ДТ на московских заправках в уходящем месяце снова был равномерным и не превышал символических значений, то бензины перешли к умеренному росту во второй половине месяца, прибавив за две недели почти 30 копеек к средней цене.

По данным на 30 июня в сравнении с 31 декабря 2024 года цены на АЗС Москвы выросли: на Аи-92 - на 1,74 рубля, Аи-95 - на 1,92 рубля, ДТ - на 1,47 рубля.