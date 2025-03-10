Бензин на московских АЗС умеренно дорожает вторую неделю подряд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Основные марки бензина на заправках столицы на минувшей неделе (3-9 марта) продолжили умеренно дорожать, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 10 марта, средневзвешенная стоимость Аи-92 увеличилась на 12 копеек, до 56,83 рублей за литр, Аи-95 - на 14 копеек, до 62,88 руб./л.

Темпы роста розничных цен на дизтопливо в Москве остаются чуть более низкими: за неделю ДТ подорожало на 5 копеек, до 69,82 руб./л.