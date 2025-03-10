Поиск

Бензин на московских АЗС умеренно дорожает вторую неделю подряд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Основные марки бензина на заправках столицы на минувшей неделе (3-9 марта) продолжили умеренно дорожать, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 10 марта, средневзвешенная стоимость Аи-92 увеличилась на 12 копеек, до 56,83 рублей за литр, Аи-95 - на 14 копеек, до 62,88 руб./л.

Темпы роста розничных цен на дизтопливо в Москве остаются чуть более низкими: за неделю ДТ подорожало на 5 копеек, до 69,82 руб./л.

Аи-92 Аи-95 МТА Московская топливная ассоциация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве отреставрируют Ростокинский акведук

В Москве отреставрируют Ростокинский акведук

В районе Новоегорьевского шоссе открыли самый длинный надземный переход через МКАД

В районе Новоегорьевского шоссе открыли самый длинный надземный переход через МКАД

Прокат электросамокатов заработает в Москве, когда станет сухо с плюсовыми температурами

Прокат электросамокатов заработает в Москве, когда станет сухо с плюсовыми температурами

Близкая к рекордным значениям температура прогнозируется в Москве 8 марта

Близкая к рекордным значениям температура прогнозируется в Москве 8 марта

Фестиваль "Золотая Маска" вновь будет проходить в Москве

Фестиваль "Золотая Маска" вновь будет проходить в Москве

Весь наземный городской транспорт Москвы к 2035 г. будет работать на электротяге

Весь наземный городской транспорт Москвы к 2035 г. будет работать на электротяге

Москвичи не почувствуют теплой погоды на этой неделе из-за влажности

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за четыре дня

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за четыре дня

Здание Большого московского цирка построят на новом месте

Здание Большого московского цирка построят на новом месте

Четыре человека пострадали при стрельбе в ТЦ в Мытищах

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе359 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5979 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });