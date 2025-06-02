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Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Средневзвешенные цены на топливо на столичных заправках в мае показали незначительный рост, таковы данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлого месяца 92-й бензин подорожал в среднем на 23 копейки до 57,58 руб./л, 95-й – на 24 копейки до 63,77 руб./л, дизельное топливо – на 12 копеек до 70,59 руб./л.

Рост цен на дизтопливо на протяжении всего месяца был равномерным, не превышая четырех копеек в неделю. На бензин же основной скачок цен пришелся на последнюю неделю месяца - на 10 копеек - в связи с увеличением его стоимости сразу на сетях нескольких ВИНК.

По данным на 2 июня в сравнении с 31 декабря 2024 года цены на АЗС Москвы выросли: на Аи-92 – на 1,39 рубля, Аи-95 – на 1,58 рубля, ДТ – на 1,33 рубля.

Аи-95 Аи-92 МТА Московская топливная ассоциация Москва
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