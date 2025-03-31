Цены на московских заправках в марте показали умеренный рост

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Стоимость нефтепродуктов на АЗС Москвы в течение марта демонстрировала умеренный рост, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

На первой неделе уходящего месяца бензины на столичных заправках подорожали: Аи-92 - на 12 копеек за литр, Аи-95 - на 14 копеек, дизтопливо поднялось в цене на 5 копеек. На второй неделе все три вида нефтепродуктов стали дороже на 5 копеек. Третья неделя принесла удорожание обоих видов бензинов на 11 копеек, а дизтоплива - на 5 копеек. На четверной неделе марта цены в московской рознице поднялись: на Аи-92 - на 6 копеек, на Аи-95 - на 5 копеек, на ДТ - на 9 копеек.

Примерно такой же умеренный рост стоимости нефтепродуктов на АЗС Москвы был и в феврале, и в январе 2025 года.

По данным на 31 марта в сравнении с 31 декабря 2024 года цены на АЗС Москвы выросли: на Аи-92 - на 86 копеек, на Аи-95 - на 90 копеек, на ДТ - на 75 копеек.