Температура в Москве повысится в четверг, но к выходным вновь понизится

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 26 градусов прогнозируется в Москве с четверга, однако, потепление придет ненадолго, в выходные температура вновь понизится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг и пятницу меняется циркуляция, воздушные массы поступают с запада, с севера, но они теплые по своему происхождению. Поэтому ночью значительно повысится температура до плюс 13-15 градусов, по области до плюс 16. В четверг и пятницу дневные температуры плюс 24-26 градусов. Но это передышка", - сказал Вильфанд во вторник.

Он уточнил, что в четверг и пятницу прогнозируется переменная облачность и много солнца, погода будет преимущественно без осадков.

Однако, уже "в субботу и воскресенье опять очередное изменение погоды". "Осадков значительных не ожидается, потому что давление подрастет. Но будет опять понижение температуры, днем будет около плюс 20 градусов", - сказал Вильфанд.

Температура в выходные будет примерно на 2 градуса ниже нормы.

Говоря о погоде в начале недели, Вильфанд уточнил, что вторник будет холодным, днем температура будет около плюс 15 градусов, что ниже нормы примерно на 5-6 градусов.

"В среду еще облачно, но уже прояснения будут. Будет небольшой дождь, но местами умеренный. Интенсивность осадков снизится. Температура повысится до плюс 19-21 градуса", - добавил Вильфанд.