Бензин на столичных заправках активно дорожает третью неделю подряд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в первую неделю июля продолжили активный рост, который начался в середине прошлого месяца, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Средневзвешенные цены Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе увеличились на 15 копеек, до 58,08 руб./л и 64,26 руб./л. Накопленный рост стоимости в рознице по каждому из виду топлив за последние три недели составляет почти 45 коп.

На минувшей неделе цены на бензин выросли на АЗС "Газпром нефти", "Нефтьмагистрали", "ЛУКОЙЛа" (в том числе на АЗС под брендом Teboil) и "Роснефти" - большинстве сетей АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА.

По данным на 7 июля в сравнении с 31 декабря 2024 года цены на АЗС Москвы выросли: на Аи-92 - на 1,89 рубля, Аи-95 - на 2,07 рубля.

Цены на нефтепродукты в рознице растут вслед за повышением биржевых. По данным Петербургской биржи, цены на бензины закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года. Представители розничных сетей заявляют, что из-за высоких оптовых цен маржинальная доходность АЗС переходит в отрицательную зону, поэтому заправки вынуждены будут повышать стоимость на стелах.

Между тем, в Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой. "Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса", - заявили "Интерфаксу" в Минэнерго.