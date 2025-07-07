Минэнерго заявило, что в РФ не рассматривается полный запрет на экспорт топлив

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полный запрет на экспорт топлив не рассматривается, такой необходимости нет, колебания цен носят сезонный характер, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов остается контролируемой. "Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса", - отметили в пресс-службе.

"В летний период традиционно наблюдается рост спроса на топливо, что в условиях рыночной экономики отражается на динамике оптовых цен. В целях дополнительной стабилизации нефтяные компании сократили объемы экспорта, перенаправив топливо на внутренний рынок. Это позволит увеличить предложение на биржевых торгах в июле и августе. Кроме того, нефтяные компании придерживаются политики прозрачного ценообразования, подавая рыночные сигналы о справедливых уровнях цен в начале торговых сессий. Это способствует предотвращению необоснованного роста спроса и минимизирует риски ценовых спекуляций", - добавили в Минэнерго.

По мнению ведомства, текущие объемы предложения на бирже являются достаточными, а острых проблем с логистикой и поставками топлива не наблюдается.

"Вопрос о введении полного запрета на экспорт топлив в настоящее время не рассматривается, поскольку ситуация остается управляемой. Однако данная мера может быть рассмотрена правительством РФ в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка. На текущий момент в таких действиях нет необходимости, так как наблюдаемые колебания цен носят сезонный характер", - заявили в Минэнерго.

Также регулятор считает, что маржинальность операторов автозаправочных станций остается в комфортной зоне, "что свидетельствует о стабильности топливного рынка и эффективности мер государственного регулирования". "Минэнерго России продолжает мониторить ситуацию и готово оперативно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры", - констатирует ведомство.