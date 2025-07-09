Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржу АЗС

РЖД поручено решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки товара

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак в ходе штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе оценить маржинальность АЗС с учётом обязательных расходов заправок, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки товара, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Это поможет обеспечить своевременную погрузку и вывоз нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес потребителей. Нефтяным компаниям поручено своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива", - подчеркивается в пресс-релизе.

Стороны обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки сельхозпроизводителям.

Представитель Минэнерго сообщил, что цены (в рознице - ИФ) на дизельное топливо и бензин остаются стабильными, в пределах инфляции, поставки сельхозпроизводителям в период уборочной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются.

Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка.

"Нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Прошу Минэнерго совместно с нефтяными компаниями держать руку на пульсе и в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей в летний период и первые месяцы осени. Для этого необходимо обеспечить его равномерную реализацию на бирже, а также не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Они должны приобретать нефтепродукты по прямым договорам", - приводятся в сообщении слова Новака.

В совещании принимали участие представители ФАС, Минсельхоза, ОАО "РЖД", руководителей Петербургской биржи, нефтяных компаний, а также депутаты Госдумы.

Ранее источники сообщили "Интерфаксу", что по итогам совещания у Новака в среду решения о полном запрете экспорта бензина (в том числе и для производителей - нефтяных компаний) пока нет, хотя технически все готово, Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго поддерживают идею. Собеседники агентства также отметили, что представители профильных ведомств будут мониторить ситуацию, при ухудшении готовы быстро ввести полный запрет на экспорт бензина. Один из из источников упомянул о неделе как о ближайшей отсечке этого мониторинга.

В секретариате Новака подтвердили, что правительство пока не вводит полный запрет на экспорт бензина, соответствующего решения нет.

В настоящее время до 31 августа 2025 года действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей, ограничение не действует в отношении поставок, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов, то есть крупными НК.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. По данным Петербургской биржи, цены закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года.

Представители розничных сетей заявляют, что из-за высоких оптовых цен маржинальная доходность АЗС переходит в отрицательную зону с учетом эксплуатационных затрат АЗС, поэтому заправки вынуждены будут повышать расценки. Согласно информации Росстата, потребительские цены на бензин в последние две недели июня выросли на 0,2%, тогда как в середине июня рост был на 0,1%, а в начале месяца - на 0,07%. По сравнению с началом года рост цен на АЗС составил 3,25% при общей инфляции в 3,76%.

Между тем в Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса", - заявили "Интерфаксу" в Минэнерго.