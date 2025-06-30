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Биржевые цены на бензины закончили июнь на максимумах с начала года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) к концу июня оказалась на максимальных значениях с начала текущего года - на фоне сезонного спроса на нефтепродукты и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При этом в целом на топливном рынке продолжает сохраняться стабильная ситуация, а власти не видят необходимости для принятия экстренных мер.

Согласно данным сайта биржи, по национальному индексу (отражает показатели всех НПЗ России), стоимость Аи-92 на 30 июня составила 64682 руб./т, Аи-95 - 68004 руб./т. Рост биржевых цен на обе марки бензина за минувший месяц составил порядка 12%.

Повышение бензиновых цен на Петербургской бирже происходит на фоне сезонного спроса на нефтепродукты, а также из-за плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Однако собеседники агентства отмечают стабильность ситуации на топливном рынке, даже несмотря на снижение объемов биржевых продаж.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак также отмечал стабильность на нефтепродуктовом рынке. При этом он признал, что слышал идею о полном запрете на экспорт бензина, но в правительство официальных предложений на этот счет не поступало. В настоящее время продолжает действовать запрет на бензиновый экспорт только для непроизводителей.

Стоимость бензинов на бирже начала повышаться в середине апреля - когда стартовали ремонтные работы на НПЗ и началась посевная кампания. Однако в мае бензиновые цены пребывали в боковике, очередная волна роста пришлась на июнь.

Цена на летнее дизтопливо в июне продемонстрировала волатильность, при этом стоимость летнего ДТ к концу месяца по сравнению с его началом снизилась на 2,6% - до 58798 руб./т. Стоимость летнего ДТ находилась в состоянии боковика с конца марта, снижалась в мае, затем росла и падала в июле.

Аи-92 Аи-95 Александр Новак Петербургская биржа
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