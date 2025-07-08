В Москве запустили систему туманообразования на Восточном вокзале

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве из-за жары на входе в Восточный вокзал запустили систему туманообразования для увлажнения и охлаждения воздуха, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

Кроме того, на столичных вокзалах на постоянной основе осуществляется проветривание помещений, а также проводится влажная уборка. В пригородных зонах вокзалов, а также на некоторых станциях, компания-перевозчик в наиболее жаркие часы организовала раздачу воды, отмечается в сообщении.

В московском метро и на автовокзалах пассажирам бесплатно раздают питьевую воду, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Если вы почувствовали недомогание, воспользуйтесь колонной экстренного вызова, чтобы получить медицинскую помощь", - посоветовал он.

В частности, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров с 12:00 раздают бутылки с водой на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Пассажирам предлагают бутилированную воду и на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота", "Южные ворота".

С 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станции "Мытищи" и станциях Московских центральных диаметров (МЦД) "Площадь трех вокзалов", "Тушинская", "Выхино" и "Одинцово".

Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании также с 14:00 предлагают пассажирам воду на Ленинградском вокзале, а также на станции МЦД-3 "Зеленоград"-"Крюково".

Кроме того, бутылки с водой могут взять пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах. Бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город".

В Дептрансе пообещали следить за температурой и при необходимости будут обновлять список станций, на которых раздают воду.