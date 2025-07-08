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Жара до плюс 35 градусов прогнозируется в московском регионе до конца недели

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой на 6-7 градусов выше нормы будет в Москве до конца недели, днем столбики термометров приблизятся к плюс 33 градусам в Москве и к плюс 35 - в Подмосковье, температура будет приближаться к рекордным значениям, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник уже плюс 31 - плюс 33 в Москве, потому что воздух из южных регионов будет поступать. (...) В среду тоже плюс 31 - плюс 33. А в четверг, пятницу и в субботу температура от плюс 30 до плюс 35 градусов, в самой Москве плюс 31 - плюс 33. Такая температура на 6-7 градусов выше нормы, это очень опасная погода", - сказал Вильфанд.

Опасная погодная ситуация, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, сохранится до конца недели - до воскресенья включительно.

Высокими будут и ночные температуры. Так, в ночь на вторник в Москве плюс 16 - плюс 18 в спальных районах, в центре города - плюс 21 - плюс 23.

"А дальше ночью температура будет все время около плюс 20 градусов даже в спальных районах: плюс 19 - плюс 21, в центре города будет плюс 24. И это минимальные значения, которые перед восходом солнца. То есть, большую часть ночи температура будет плюс 25 - плюс 27 градусов", - уточнил Вильфанд.

Такая погода связана с тем, что Москва оказалась в теплой части антициклона, который сформировался в районе Волги. Воздушные массы начали поступать в московской регион с юга из жарких регионов: из Африканского континента, из Турции и Ближнего Востока. Также в ближайшую неделю будет переменная облачность, что будет способствовать высокой температуре.

"Солнечные лучи, которые не встречают препятствия в виде облаков, и адвекция тепла из самых жарких регионов приводят к тому, что температуры будут по-настоящему очень-очень высокие. Они будут даже приближаться в середине недели к рекордным значениям", - сказал Вильфанд.

В связи с высокой температурой, как сообщил метеоролог, в Москве будет выпущено штормовое предупреждение. Сейчас в Москве до 10 июля действует "оранжевый" уровень погодной опасности, означающий, что погода опасна.

Согласно прогностической карте, предпоследний уровень погодной опасности введен из-за очень высокой температуры: "В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 - плюс 35 градусов".

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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