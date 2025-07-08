Гроза и град ожидаются в Москве во вторник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил, что во вторник в Москве возможны дождь, гроза с порывистым ветром и ливень с градом.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни с градом, местами гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.