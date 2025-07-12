Жителей Москвы предупредили о возможных дожде, грозе и граде в субботу

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что с середины дня субботы местами в Москве ожидаются дожди, грозы и град.

"По прогнозам синоптиков, сегодня примерно с 14:00 и до конца дня в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.