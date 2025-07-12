В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство "Москва"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Температура в Москве в субботу днём достигла рекордных для этого дня плюс 34,6 градуса, тем самым побив рекорд, установленный в 1903 году, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На станции ВДНХ сегодня побит рекорд 122-летней давности. В 1903 году температура была 34,5 градуса, а в 15:00 на одну десятую градуса превысила этот рекорд - 34,6. Эта характеристика экстремальной температуры", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни рекордных температур больше не прогнозируется, так как начнётся постепенное понижение температуры.