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Во "Внуково" снова введены временные ограничения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Во "Внуково" во второй раз за субботу введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее вечером ограничения уже вводились во "Внуково" и "Домодедово" и были отменены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках.

По данным Минобороны РФ, над регионами России с 15:00 до 19:00 уничтожены 27 дронов ВСУ.

Внуково Росавиация
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