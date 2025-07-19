Во "Внуково" снова введены временные ограничения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Во "Внуково" во второй раз за субботу введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее вечером ограничения уже вводились во "Внуково" и "Домодедово" и были отменены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках.

По данным Минобороны РФ, над регионами России с 15:00 до 19:00 уничтожены 27 дронов ВСУ.