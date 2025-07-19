Над регионами России с 15:00 до 19:00 уничтожены 27 дронов ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что с 15:00 до 19:00 субботы нейтрализовали 27 украинских беспилотников над регионами РФ, четыре из них над Московским регионом.

По данным Минобороны РФ, 15 беспилотников были нейтрализованы над территорией Брянской области, шесть БПЛА - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Еще два дрона сбиты над территорией Тульской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках.