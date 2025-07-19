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Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" временно приостановлены прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации в субботу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения, введенные в столичном аэропорту "Шереметьево", сняты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четвертом сбитом беспилотнике, летевшем на столицу.

Домодедово Жуковский Шереметьево Росавиация
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