Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" временно приостановлены прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации в субботу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения, введенные в столичном аэропорту "Шереметьево", сняты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четвертом сбитом беспилотнике, летевшем на столицу.