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Нижегородский аэропорт "Стригино" временно приостановил работу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту "Стригино" Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу после вводившихся ограничений, сообщил пресс-секретать Росавиации.

Домодедово Жуковский Внуково Артем Кореняко Росавиация Нижегородский аэропорт Стригино
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