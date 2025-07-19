Аэропорт "Шереметьево" вновь приостановил обслуживание рейсов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево" вновь введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации в субботу.

Ранее вечером ограничения уже вводились в "Шереметьево" и были отменены.

Столичные аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу после в очередной раз вводившихся Росавиацией ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятом сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы.