Движение на Сколковском шоссе перекрыто из-за дождя

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил о временном ограничении движения на Сколковском шоссе из-за непогоды, по-прежнему перекрыто движение на проспекте Мира и на улице Тихая.

"В связи с погодными условиями перекрыто движение на Сколковском шоссе в районе дома 45; на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза); на улице Тихая", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

Движение восстановлено на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1, в Проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная) и на Волоколамском шоссе в районе дома 142, отмечается в сообщении.

По данным дептранса, средняя скорость движения потока - 42 км/ч, движение оценивается в четыре балла. В частности, интенсивное движение в настоящее время на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, на Третьем транспортном кольце в районе Чурской эстакады в оба направления, а также на внешней стороне МКАД в районе деревни Ближние Прудищи.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД сообщили, что полицейские совместно с коммунальными службами регулируют движение на подтопленном участке дублера проспекта Мира.

Осуществляется отвод транспорта от места разлива реки, водителям оказывается всесторонняя помощь, подчеркнули в Госавтоинспекции.

По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве до конца дня в понедельник.