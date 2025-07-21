Движение на Сколковском шоссе в Москве восстановлено

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Сколковском шоссе после временных ограничений из-за непогоды.

"Движение восстановлено на Сколковском шоссе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временном ограничении движения на Сколковском шоссе из-за непогоды, по-прежнему перекрыто движение на проспекте Мира и на улице Тихая.

По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве до конца дня в понедельник.