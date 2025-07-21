Движение на станции "Москва-Пассажирская"-"Павелецкая" восстановлено после непогоды

Принимаются меры для сокращения времени опоздания поездов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Движение на станции "Москва-пассажирская"-"Павелецкая" осуществляется в штатном режиме после непогоды, принимаются меры для сокращения времени опоздания поездов, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Железнодорожники ликвидировали последствия непогоды в границах станции "Москва-пассажирская"-"Павелецкая". В настоящее время движение на станции восстановлено в штатном режиме по всем путям, поезда курсируют с установленной скоростью", - сообщается в телеграм-канале МЖД.

Там отмечается, что принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

Ранее днем Московская железная дорога сообщила о сбое движения поездов Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессов, из-за непогоды, а также о том, что ряд электричек следуют по укороченным маршрутам.

По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве до конца дня в понедельник.