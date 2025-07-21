Поезда Павелецкого направления и аэроэкспрессы опаздывают из-за дождя

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы в "Домодедово", ходят с опозданиями из-за непогоды, сообщает "Московская железная дорога".

Для скорейшего ввода их в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам.

В МЖД заверили, что делают все возможное для сокращения времени опоздания поездов.

В столичном регионе с ночи шел сильный дождь. Во второй половине дня, по прогнозу, он утихнет, а через несколько часов может возобновиться.