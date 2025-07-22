В метро Москвы все еще нет движения между станциями "Филевский парк" и "Пионерская"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В московском метро восстановили движение на участке Филевской линии между станциями "Багратионовская" и "Филевский парк", поезда по-прежнему не ходят между станциями "Филевский парк" и "Пионерская", сообщили в столичном Департаменте транспорта.

В начале вечера из-за ливня остановили движение между "Багратионовской" и "Кунцевской". Позднее восстановили движение на участке между "Кунцевской" и "Пионерской". Между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" запустили компенсационные автобусы.