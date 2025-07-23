Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Мытной улице горит жилой дом, девять человек пострадали, сообщили в столичном МЧС в среду.

"На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. (...) К сожалению, на пожаре пострадали 9 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС Москвы.

Сообщается, что до прибытия сотрудников МЧС три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа. Спасатели вывели из дома 15 человек.

На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.